Roberto Artavia sobre presente de La Sele: “Debemos dejar de menospreciar a nuestros rivales”

El presente de la Selección Nacional es malo. La goleada ante Irán sirvió para poner el dedo sobre la llaga de lo que fue quedarse afuera del Mundial 2026.

Consultado sobre el presente de la Tricolor, Roberto Artavia, presidente de Saprissa, fue claro.

En el camino a la Copa del Mundo 2026 se dijo que iba a ser fácil, porque Canadá, Estados Unidos y México ya tenían su boleto, pero él sabía que no iba a ser así.

“Debemos dejar de menospreciar a nuestros rivales”, sentenció el morado.

Recordó que se enfrentaron a oncenas con jugadores que juegan en ligas mejores que la tica y cuyos legionarios pesan.

“Hay que mejorar el nivel nacional. El torneo no tiene la dinámica de nuestros rivales; ellos tienen futbolistas jugando en el extranjero y pesan en la selección”, añadió.

Sobre la polémica de si debería formar parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, el directivo tibaseño fue muy directo.

“Pesamos mucho en este torneo para que no se nos quiera escuchar en el Comité Ejecutivo”, recordó sobre la importancia de Saprissa a nivel nacional.

También aceptó que hay un proceso de votación en el que tal vez sea elegido, por lo que ya le hizo saber algo a Osael Maroto, presidente federativo: “En caso de no llegar, me pongo a su disposición”.