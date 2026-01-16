Roberto Artavia, nuevo presidente del Saprissa: "Lo considero un enorme honor"

El nuevo presidente del Saprissa, Roberto Artavia, asegura que es un gran privilegio estar al frente del que considera el mejor equipo de toda Centroamérica.

En sus primeras declaraciones, tras resultar electo como nuevo presidente en la Asamblea General de Socios, reconoció que el club va más allá de Costa Rica y es el más grande de Centroamérica.

“Francamente, lo considero un enorme honor, Saprissa es el equipo más grande de Centroamérica, es la afición más grande de este país y es una marca que pesa muchísimo en la industria del fútbol regional y nacional y en última instancia es una gran familia, donde se juntan jugadores y afición”, mencionó en sus primeras declaraciones como presidente.

Artavia no escondió sus colores morados que lleva arraigados desde pequeño, pues desde muy pequeño acude al estadio tibaseño, incluso desde su inauguración.

“Saprissista de toda la vida, ahora en la asamblea les presenté uno de mis primeros recuerdos de mi niñez en un partido de 1969, estuve en los partidos ante el Santos de Brasil, en el hexacampeonato, el campeonato del 81-82 y en estos últimos años muy cerca, he sido cofundador de la Fundación Saprissa, asesor estrategico por los últimos ocho o nueve años y ahora se me da esta oportunidad maravillosa para poner sentimiento y ojalá mucha capacidad a donde siempre ha estado mi corazón”, puntualizó.

El nuevo presidente es un consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países y llega en sustitución de Juan Carlos Rojas, quien dejó de ser presidente desde este enero.

Además, cuenta con un doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de INCAE e Ingeniero Naval de USMMA, Kings Point.



