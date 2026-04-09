Roberto Artavia: "Me sorprende que a nivel político puedan comparar a Saprissa con fútbol playa"

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, conversó este jueves en el programa Teletica Deportes Radio sobre la actualidad de cómo está el tema político y sus aspiraciones por llegar al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Artavia compite con Stwart Gómez, presidente de Fútbol Playa, por el puesto de director 1, que dejó vacante Juan Carlos Rojas.

El jerarca morado destacó que este miércoles conversó con algunos presidentes de clubes de Primera sobre el tema. También destacó en reiteradas ocasiones que no quiere entrar en una puja de atestados ni con Gómez.

Artavia destacó que "sí me ha sorprendido que a nivel político puedan comparar a Saprissa con fútbol playa en los aportes y peso sobre el fútbol nacional".

El jerarca morado indicó que este miércoles tocó el tema de sus aspiraciones políticas en el fútbol nacional en el marco de una reunión de jerarcas de clubes de Primera División.

"Yo no quisiera jugar poker con ellos porque todos de manera muy diplomática me dijeron: 'Claro, lo vamos a considerar', pero nadie levantó la mano y dijo yo sí, el único fue Juan Luis Artavia de Pérez Zeledón. Estamos en proceso de conversar de manera individual con ellos", comentó Artavia.

El presidente tibaseño expresó que "Saprissa es el 50% de la taquilla nacional en el Estadio Saprissa, subimos al 70% cuando estamos de vista, somos el equipo con mayores patrocinios y mayor convocatoria, nutrimos Selección Nacional, el equipo que más exporta internacionalmente, es muy importante que Saprissa esté en el Comité y en este caso me toca a mí".

Artavia manifestó que "si la Liga, Herediano y Cartaginés como equipos grandes están en el Ejecutivo, entonces Saprissa debería estar, es así de claro, por balance y peso, por el conjunto que estos cuatro equipos aportan en el Comité, en la conducción del torneo, aportes a la Selección, si esos equipos están, Saprissa debe estar".

"Yo no me voy a meter en una competencia de atestados con don Stewart, tengo enorme respeto por el derecho que él tiene de presentar su candidatura, sí me ha sorprendido que a nivel político puedan comparar a Saprisa con fútbol playa en aportes y peso sobre el fútbol nacional, entonces no es un asunto de Roberto vs. Stwart, es un asunto de peso de la institución Saprissa vs. la presencia de Alajuelense, Cartaginés y Herediano vs. los otros miembros que están en el Comité ejecutivo en temas de representatividad", concluyó Artavia.