La salida de Vladimir Quesada del Deportivo Saprissa se dio en medio de un momento de molestia por parte de la afición, debido a los resultados del equipo en el fútbol nacional.

El presidente morado, Roberto Artavia, explicó detalles sobre cómo se tomó la decisión y sobre la llegada de Hernán Medford al banquillo tibaseño.

“Escuchamos a la afición, aunque la decisión de Vladimir no se toma en base a los abucheos”, indicó el jerarca.

Aseguró que, una vez que Quesada fue apartado del primer equipo, era necesario trabajar en el perfil de quien sería su reemplazo.

“Llegamos todos juntos a una conclusión tras un análisis de lo que necesitábamos en el cuerpo técnico”, añadió Artavia.

Para el presidente morado es importante que Medford sea lo que consideran un hombre de la casa, con pasado en la institución tanto como jugador y como técnico.

“Un hijo de Saprissa que regresa a la casa y ojalá logre todo lo que es posible lograr en una institución como esta”, añadió.

Finalmente, fue claro en que esperan que Medford sea una solución a largo plazo y que permita pelear por un título nacional:

“Estamos construyendo un cuerpo técnico para competir, no solo en este torneo, sino para muchos más. Es un cuerpo técnico que se lo desearía cualquier equipo de América Latina”, concluyó.



Roberto Artavia: “La decisión sobre Vladimir no se toma en base a los abucheos”