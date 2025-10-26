Ricardo Blanco tras su regreso al fútbol: “Me dijeron que nunca volvería a jugar y aquí estoy”

Más de dos años sin sentir de cerca el césped. Ocho operaciones que lo tuvieron inmerso en tormentas por su recuperación, así como otras personales.

Ricardo Blanco volvió a ponerse la camiseta del Saprissa y saltó al césped de una Cueva que lo abrazó con un fuerte aplauso.

El lateral entró de cambio al minuto 86 por Kenay Myrie en la victoria 2-0 ante Puntarenas FC, sumando así sus primeros minutos desde el 29 de mayo del 2023, cuando Saprissa ganó su título 38.

Fueron 879 días de desesperación, de cuestionarse muchas cosas, de pensar en el retiro; pero al final, algo prevaleció y fue el deseo de nunca rendirse lo que lo tiene de vuelta en un partido de Primera División.

De ahí que su esposa y su hija lo festejaran como nunca, entre lágrimas y con un enorme abrazo.

Por eso cada balón que tocó fue aplaudido por todos y al final del juego cada uno de sus compañeros corrió a felicitarlo.

“Feliz, todo esto gracias a Dios… (lágrimas) Nunca me di por vencido, es la única señal de que no se rindan nunca, no solo en el fútbol, y el reto viene y va, la familia, la perseverancia, la fe y la paz es lo que vale la pena”, declaró visiblemente emocionado a Teletica Deportes.

“Me dijeron que nunca volvería a jugar al fútbol y aquí estoy. Pasé la noche con ansiedad, ganas de llorar, pero reconozco lo que Dios me enseñó en este tiempo y ahora lo valoro más que nunca”, añadió.

Las buenas noticias también van para el técnico morado Vladimir Quesada, pues en los pocos minutos que jugó se pudo observar su hambre de hacerse con un lugar dentro del engranaje titular y como ya vemos, Blanco no es de esos de rendirse fácil por un objetivo.

“Seré breve para que no me gane el sentimiento, pues, no quiero regar lágrimas. Como nosotros se lo hicimos ver a todos, es un ejemplo de vida para todos, no solo de fútbol. Lo que él ha pasado difícilmente puedan darse casos a nivel nacional o internacional, solo me queda dar gracias por la vida de él que es un gran ejemplo para nosotros, jóvenes o veteranos, es increíble la resiliencia que ha tenido”, concluyó el entrenador.