Ricardo Blanco: "Quiero ser un líder que predique con acciones"

El jugador del Deportivo Saprissa, Ricardo Blanco, lo dice claro y directo: "Quiero ser un líder que predique con acciones".

Por su historia, su testimonio tras múltiples operaciones y mucho tiempo afuera de las canchas, en este torneo Blanco juega con total normalidad y lucha por un puesto en la alineación titular del Monstruo.

Blanco conversó con Teletica Deportes Radio en la previa del juego ante Sporting FC este jueves a las 8 p. m. en La Cueva.

Buen momento: "Venimos en un buen momento, en crecimiento, pero no estamos en primer lugar, es nuestro objetivo, tenemos que ganar. No hemos ganado nada, no podemos dejarnos llevar por emociones porque tenemos torneos de no quedar campeón"

Ejemplo: "Estoy contento, feliz, agradecido con Dios, disfruto de cada entrenamiento. He pasado momentos muy difíciles y ahora me toca esforzarme, entrenar bien, quiero ser un líder que predique con acciones, el fútbol es día a día"

Llegada Hernán Medford: "Lo importante fue tener dos victorias consecutivas, todos nos volvimos a ver, nos dijimos los errores, pero no hemos alcanzado nada, nos relajamos hasta el día en que nos podamos poner la medalla"

Trabajo de Hernán Medford como entrenador: "Todos tienen su metodología, pero ha llegado a ordenar, a hacer cosas que nos estaban costando, lo importante es que el grupo aceptó la metodología y vamos paso a paso



