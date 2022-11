Ricardo Blanco: “No estamos conformes y queremos ir a buscar el partido”

Por Adrián Fallas | 2 de noviembre de 2022, 16:41 PM

Saprissa llega con ventaja al encuentro de este sábado contra Herediano, del que saldrá el campeón del Apertura. Los morados van por su copa 37 y llegan con la ventaja de haber ganado en casa 2-0.



En el campamento morado esta delantera no da pie a creer que la serie está decidida.

“Tenemos hambre, no estamos conformes y queremos ir a buscar el partido”, declaró el lateral Ricardo Blanco y añadió: “Estamos trabajando con la mentalidad de que vamos cero a cero, que no llevamos ninguna ventaja, queremos ir a buscar el partido”.

En esta serie y en la anterior, una pieza clave del engranaje ha sido el atacante Orlando Sinclair, quien volvió a la titular de Jeaustin Campos, y ha pagado la confianza con goles claves.

“Siempre me he mantenido enfocado, cuando jugaba y cuando no jugaba, en especial cuando no he jugado. Cuando no he jugado he tratado de demostrar en los entrenamientos, para que el entrenador vea que puede contar conmigo y así se dio en el mejor momento del campeonato”, detalló el delantero.

