Resultado de apelación de Saprissa se conocerá este jueves

El resultado de la apelación del Deportivo Saprissa por el castigo de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar se conocerá este jueves.

Teletica.com dio a conocer que los morados presentaron, este miércoles, su descargo ante el Tribunal Disciplinario.

"El equipo hizo valer sus derechos y en procura de la justicia deportiva espera que las autoridades la conozcan a la brevedad", indicó el club.



Ante la premura porque el partido de la S es el domingo en Liberia, el Tribunal Disciplinario se vio obligado a reunirse lo antes posible.

Eso sí, el tema podría no terminar ahí, pues aún queda la instancia del Tribunal de Alzada de la Federación Costarricense de Fútbol.

La S se prepara de cara a su debut en semifinales este domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

¿Por qué la sanción?

El capitán de Saprissa, Torres, y el panameño, Escobar , Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.

Ante lo anterior, el Disciplinario dio a conocer estas sanciones para los morados:

Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.

Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.



Además, sancionar al club con una multa de ₡525,000.00 y con la clausura por un partido de un 20% del sector de la gradería que se dispone a la venta con el precio menor, al ser la primera vez en la temporada que espectadores considerados como sus seguidores proceden en la conducta impropia durante el juego, al provocar peleas, riñas o conflictos multitudinarios en las instalaciones del estadio, sea entre aficionados del mismo club o entre estos con aficionados del club local.