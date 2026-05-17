¿Renovará Saprissa a estas figuras?

Ricardo Blanco, Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega cumplieron su contrato con Saprissa. Ahora queda por ver si los morados los renovarán.

Esta es una de las grandes preguntas luego de que los tibaseños se quedaran sin la copa 41, tras caer ante Herediano en la final de segunda fase del Clausura 2026 recién finalizado.

“Toda nuestra atención a partir de ahora se enfoca en trabajar con el gerente deportivo y cuerpo técnico para fortalecer el equipo donde lo requiera y así competir por los dos torneos que jugaremos el próximo semestre”, explicó el presidente morado, Roberto Artavia.

El caso de cada futbolista es muy diferente y todos tuvieron campañas distintas.

Blanco recuperó la titularidad en el equipo luego de una larga recuperación tras una lesión. Fue titular en nueve de los 16 partidos que disputó.

Torres fue titular en los 16 partidos que jugó, sumando cuatro goles y seis asistencias, pero se perdió tres encuentros por una sanción disciplinaria.

Ariel fue el goleador del equipo con seis tantos, a pesar de solo ser titular en dos de los 21 partidos que disputó, acumulando 469 minutos en cancha.

El panameño Williams tiene casi un año sin jugar tras lesionarse el 29 de julio del 2025 ante Cartaginés.

Loría fue titular en dos partidos, sumando 158 minutos en siete cotejos, mientras que Vega no jugó.

Este es el panorama que enfrenta Saprissa de cara al Apertura 2026.

Datos consignados por la Unafut en su app.