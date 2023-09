¿Renovará Christian Bolaños con Saprissa?

El futbolista Christian Bolaños y el Deportivo Saprissa pretenden ponerse de acuerdo en un mes para ver si renueva o no con el equipo.

"Yo comuniqué que el próximo mes se comunicará si va a seguir o no, pero estamos en constante negociación, yo hablé del respeto que hay que tenerle a un jugador como él, ya llevamos tiempo tratando este tema, sabemos la versión de cada parte, el próximo mes se decidirá si va a continuar o no", respondió Sergio Gila a Teletica Deportes.

"Cuando hay conversaciones que aún no están finalizadas no me gusta hablar de lo que pueda pasar, bolaños tiene todo el respeto de afición, dirección deportiva, a nosotros nos gustaría que se retire en Saprsisa, esto es de dos partes, yo le di mi versión, él la de él, tampoco hay que generar mucho en esto, es un jugador del equipo", añadió.