Renovación de Mariano Torres con Saprissa está a un 99.9%, según presidente del club

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, confirmó en Telenoticias que la renovación de Mariano Torres está cada vez más cerca.

A Artavia se le consultó sobre la extensión del contrato con Mariano y el panameño Newton Williams.

"Están pendientes pero muy cercanas, yo diría que vamos a poder contar con ellos el próximo torneo, casi 99.9% seguro", respondió el jerarca morado.

Además, sobre la posible llegada del preparador físico Erick Sánchez, Artavia destacó que están ultimando los detalles.

"Estamos en eso, en las últimas puntadas en la negociación con él (Sánchez), ojalá que así sea porque es un gran profesional", acotó.

Por último, en relación con el mercado de fichajes, Artavia aseguró que "va avanzando despacito y con cuidado".

"Formar una planilla que nos permita competir es trabajo complejo y que tiene que liderar nuestro gerente deportivo Erick Lonis, con apoyo del cuerpo técnico y por supuesto con apoyo de nuestra administración", concluyó.