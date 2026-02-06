Regreso de Medford: La fría noche en Tibás tuvo un caluroso recibimiento que se negó por 20 años

El técnico Hernán Medford tuvo su ansiado regreso al estadio Ricardo Saprissa. Desde la previa había mucha efervescencia por este momento luego de 20 años de espera y, al final, la afición morada le mostró su cariño a El Pelícano.

Medford tuvo su primer triunfo en esta nueva etapa con un contundente 6-0 ante Carmelita, en la ida de cuartos de final del Torneo de Copa.

La hinchada le hizo saber a Hernán que está con él, que cree en su proyecto y en el nuevo Saprissa, aunque la planilla siga siendo la misma.

Con gorra negra, dos sudaderas y una chaqueta para el frío, así fue como Medford saltó a la cancha. Varios aficionados le solicitaron fotos y conversaron con él.

Hernán Medford. Foto: Saprissa

También había una manta que decía: "Yo solo quiero dar la vuelta y volver al Mundial".

La fría noche en Tibás tuvo un caluroso recibimiento que se negó por 20 años, pero como dice el dicho: nunca es tarde cuando la dicha es buena.

La era de Medford, Geiner Segura, Raúl Ovares y Marco Herrera inició en casa, frente a su gente y con un público que le llevó carteles y respeto a los nuevos integrantes del banquillo.

Ahora el Monstruo de Medford y su staff técnico tiene que retribuir ese espaldarazo que le dio el saprissismo.