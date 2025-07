Regresa al Saprissa un patrocinador ligado a momentos de gloria del equipo: Omnilife.

Una de las épocas más doradas del club morado se vivió con el mexicano Jorge Vergara al frente, cuando el club logró un tercer lugar en el Mundial de Clubes Japón 2005.

Juan Carlos Rojas, presidente del club, aclaró que el aporte de Omnilife es de patrocinio y no en la parte accionaria del equipo.

"Esto no es una inversión, no es un tema accionario, es un patrocinio comercial de una empresa que me alegra tener acá y es bonito como se anunció esto porque a todos nos trae lindos recuerdos. Es una alianza comercial con dos empresas que compartimos valores e historia", comentó Rojas.