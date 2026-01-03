Refuerzo de Saprissa ya está en el país
Los morados reforzaron todo el frente de ataque.
El jugador nicaragüense Bancy Hernández ya está en el país para soñar con ser campeón en la liga tica.
Hernández tiene 25 años y debe ponerse al día con todos los trámites de Migración para poder trabajar con los morados.
El jugador publicó esta historia en sus redes sociales:
Hernández es oriundo de Río Blanco de Nicaragua. Ha jugado con el Walter Ferreti y con el Real Estelí, también con su selección. El futbolista cierra el 2025 con una gran noticia para su familia: jugará afuera de sus fronteras y llegará por dos años al Deportivo Saprissa.
Teletica.com conversó en exclusiva con Hernández desde la semana anterior y se mostró ilusionado por esta oportunidad en su carrera.
"Estoy muy contento la verdad de poder llegar a un país que es futbolero, es el equipo más grande de Costa Rica. Represento a un joven que jugó en Real Estelí y que siempre ha soñado y ha tenido un propósito, gracias a Dios está cumpliendo. Voy de menos a más, y eso es lo más importante, de ir creciendo como futbolista, como profesional, y eso habla mucho de uno, y Dios quiera que nos vaya bien en esta nueva aventura", comentó Hernández.
Sobre su experiencia internacional con el Real Estelí en Copa Centroamericana y con la Selección de Nicaragua, Bancy asegura que ahora está entusiasmado pues se le abrieron las puertas como legionario.
"Es una experiencia más y ya me ha tocado vivir muchas experiencias muy lindas en Centroamericana y con la Selección a nivel internacional y creo que es algo que lo voy a tomar de una manera como un reto, qué más, porque sabemos lo que podemos lograr y lo que podemos hacer y es muy importante eso", concluyó.