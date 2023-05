¿Rechazó Joel Campbell ser el mejor pagado de Saprissa?

El atacante costarricense ya no pertenece al León de México y no renovará con los aztecas.

"Alguien como Joel, por supuesto que yo lo quería aquí, salió de acá, hicimos un intento nada despreciable, creo que sí, a Saprissa pareciera que no va a venir acá, pero nuestro proyecto deportivo y nuestros objetivos no es traer a un jugador x o y, es levantar títulos, creo que lo hemos hecho muy bien y al final Saprissa es más grande que cualquier jugador, tenemos una visión y filosofía de cómo se administra a un club", afirmó Rojas durante la transmisión de Teletica Radio.

"No sé si es una carrera o no, llevamos años de discutir temas de fichajes bomba y al final Saprissa es el equipo que más títulos ha tenido en los últimos 10 años, a pesar de que se dice que no ganamos los fichajes bomba, porque ganar títulos va mucho más allá de ganar fichajes o no", añadió.