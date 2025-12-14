Real Madrid vence al Alavés con sufrimiento

El Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Alavés en Mendizorroza en partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, dando aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días.



El delantero francés Kylian Mbappé adelantó al equipo blanco en el 24 en una contra y Thibaut Courtois salvó el empate ante Pablo Ibáñez en el último minuto del primer tiempo.



Sin embargo, Carlos Vicente (68') puso las tablas tras una jugada validada por el VAR, pero el empate duró poco debido al tanto de Rodrygo (76'), a pase de Vinícius, que terminó por ser decisivo.



El encuentro suponía una prueba de fuego para Xabi Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Tanto es así que Vinícius celebró el gol de su compatriota con un efusivo abrazo al entrenador vasco.



Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que Barça, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou.

