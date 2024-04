Randall Row y Ricardo Arguedas estarán en el banquillo de Saprissa en el clásico

Tras el pitazo final del partido entre Saprissa y Liberia (2-2), el estratega Vladimir Quesada se observó muy molesto, completamente enfadado con el cuarteto arbitral.



En conferencia de prensa, a Quesada se le consultó la razón y explicó el motivo que causó su ira.



"Al final del partido fui a preguntarle al asistente del árbitro por qué tan poco tiempo de reposición. Sin embargo, la respuesta que me dio no me gustó, porque se metió con mis jugadores y empezó a decirme que le reclamara yo a Jefry Valverde por perder un balón o a Jefferson Brenes por cobrar mal un tiro libre", reveló Quesada.



El timonel explicó: "Ninguno de mis jugadores lo hace para perder tiempo y me molesta mucho que toquen a mis futbolistas. El asistente solo debió abocarse a responderme lo que le dije, si es que quería, pero no tenía por qué meterse con mis jugadores".



Además, Vladimir indicó que esa reacción del línea fue lo que más le molestó.



"Me molestó mucho lo que pasó y le reclamé con más fuerza. Sin embargo, en ningún momento lo irrespeté, como sí lo hizo él al meterse con nuestros futbolistas. Igual, tengo claro que esto es fútbol y todos los seres humanos nos equivocamos", concluyó.