Randall Row: “No podemos dejar de lado la pretemporada por uno o dos partidos”

El asistente técnico del Saprissa, Randall Row, aseguró que toman con seriedad el juego por la Recopa ante Alajuelense, aunque admitió que en medio de la pretemporada se complica más.

Row asegura que hay toda una planificación de los días y meses de trabajo en cuanto a pretemporada, por lo que un partido en medio complica mucho más las cosas.

“A veces se tergiversa un poco y se malinterpreta cuando se habla que no se le da interés a este tipo de partidos, no es así a veces lo que pasa es que este evento se hace en fechas donde uno tiene preparado todo, como lo es la pretemporada, pero no podemos dejar de prepararnos para arrancar bien el campeonato, tenemos que prever mucho las cosas con respecto a las lesiones, para arrancar y no sufrir mucho”, indicó Row, quien suplió a Vladimir Quesada en la conferencia previa.

El asistente morado, eso sí, explicó que el Saprissa siempre busca ganar estos títulos, por eso “el miércoles tomaremos la Recopa con la mayor seriedad y responsabilidad”.

“No podemos dejar de lado la planificación de la pretemporada por uno o dos partidos, tenemos que enfocarnos en el arranque, aunque sin quitar méritos a la Recopa”, añadió.

Saprissa también disputó la Supercopa hace una semana donde cayó a manos del Herediano.

Una de las críticas más grandes que tuvieron los jugadores morados fue el hecho de disputar un partido ante los rojiamarillos cuando ellos ganaron los dos campeonatos nacionales del año.



“El trabajo que teníamos planificado para estos días no cambia, aunque tengamos partido el miércoles, la intensión es que todos los futbolistas lleguen de la mejor manera al campeonato”, añadió.

Saprissa y Alajuelense se enfrentarán en la Recopa este miércoles a las 8 p. m.

Los morados llegan como tetracampeones nacionales, mientras que la Liga es el actual campeón del torneo de Copa. Además, será el que será también el primer clásico nacional de la temporada.