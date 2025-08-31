¿Racha o crisis?: “Interprétenlo como ustedes (prensa) quieran”, dice Mariano

Mariano Torres, el capitán de Saprissa, respondió a la prensa la consulta de si el mal momento del equipo es racha o crisis.

“Interprétenlo como ustedes (prensa) quieran. Nosotros pasamos la eliminación de Copa Centroamericana y nos duele mucho porque teníamos la ilusión de llegar a la final que hace rato no lo conseguimos, y ahora en el campeonato hoy queríamos ganar el clásico, siempre y estar en el primer lugar y no lo conseguimos. Estamos en el equipo más grande del país, nos tenemos que levantar y no podemos abandonar”, comentó Mariano.

Sobre la derrota 0-1 ante la Liga en La Cueva, Mariano dijo que el vestuario está “muy triste y muy dolido”.

“Todavía falta bastante campeonato por delante, tenemos que ser fuertes, que ser autocríticos. No era lo que queríamos, debemos tener autocritica, mejorar. Somos un equipo muy grande para darse por vencido, queda campeonato por delante”, sentenció.

Sobre el cambio de entrenador de Paulo Wanchope a Vladimir Quesada, Mariano añadió que “siempre que se va un entrenador es más de jugadores”.

“Siempre, ganen o pierden, es más los jugadores que el cuerpo técnico. Siempre que se va un entrenador es más de los jugadores, tal vez no estamos tomando las mejores decisiones y se está viendo en la cancha”, afirmó el argentino.

Los morados terminaron una difícil semana en la que quedaron eliminados de Copa Centroamericana y perdieron el clásico nacional en La Cueva.