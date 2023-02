¿Quién ganó la partida táctica: Jeaustin o Carevic? Tres técnicos responden

6 de febrero de 2023, 10:07 AM

"Ahí tiene que replantear Jeaustin Campos porque la Liga tiene mucho recurso. Desde mi punto de vista, creo que siempre que se está diezmado y el otro equipo tiene la capacidad de reorganizarse y no perder es de reconocer.

"Creo que Jeaustin gana la partida en ese aspecto. Desde lo táctico, la Liga se volcó más al frente, pero la virtud de Saprissa fue replantearse, cerrar líneas centrales y en los carriles laterales, controló a Carlos Mora que fue el que atacó más. Por lo que ofreció Saprissa defensivamente, me parece que la partida la gana Jeaustin".

"De inicio, los dos equipos no se sorprendieron. Saprissa inició con su habitual 1-3-5-2 que tiene sus transformaciones a la hora de defender y Alajuelense jugó con el habitual 1-4-2-3-1, que también a la hora de no tener la pelota cambia en un posible 1-4-4-1-1 o en 1-4-5-1.

Creo que en definitiva los dos se fueron conformes con el resultado más allá de lo que se "pueda decir. La Liga por obligación y por tener uno más se fue más en el campo, se fue al frente, pero no tuvo grandes ideas. Alajuelense sí tuvo oportunidades de segundo gol en jugadas puntuales, pero en definitiva le costó demasiado sobrepasar las dos líneas de cuatro que puso Saprissa y luego, Jeaustin puso una línea de cinco defensores con tres volantes adelante que también reforzó la entrada al área".

"Eso sí, la S se limitó exageradamente a defenderse, no tuvo acciones en ofensiva solo por faltas, me parece que fue bastante exagerado a defenderse y la Liga sabiendo que estaba empatando de visita no podía arriesgar nada, un resultado negativo en esas condiciones hubiera sido catastrófico. Los dos tuvieron para dar mucho más".