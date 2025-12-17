¿Quién es Tomás Rodríguez? El delantero que prensa internacional coloca en Saprissa

En las últimas horas, ha surgido el nombre de Tomás Rodríguez, futbolista panameño que la prensa internacional coloca ya muy cerca del Deportivo Saprissa.

El delantero de 26 años actualmente juega con el Monagas de Venezuela, donde es figura y goleador del equipo con 33 partidos disputados y 12 goles.

Rodríguez tenía todo para irse al Olimpia de Paraguay, pero, según la prensa panameña, tendría un giro por completo y estaría cerca de firmar con el Saprissa.

¡SE ENREDA EL CASO TOMÁS RODRÍGUEZ Y OLIMPIA! | PUNTO Y PELOTA MENTIRA NO ES | EPISODIO #32 https://t.co/CzPoPURdme — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) December 17, 2025

Según el periodista panameño José Miguel Domínguez, todo indica que los acercamientos entre Saprissa y Sporting San Miguelito van viento en popa y tiene todo listo para llegar a Tibás.

“Han obligado a Tomás Rodríguez a ir al Saprissa. El chico no quería ir ahí que a él no le apetece, pero bueno es donde los dueños han decidido mandarlo al Saprissa. La oferta económica se acerca por ahí y solamente hay una ventaja de 1.000 dólares con relación a lo de Saprissa y ya hay un acuerdo de palabra”, explicó el panameño al programa Fútbol a lo Grande de la emisora Monumental AM 1080.

Por su parte, Gabriel Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, confirmó al espacio de Yashin Quesada, las cercanías de los morados con el entorno del futbolista.

“Lo de Tomás y Saprissa viene desde hace mucho tiempo, no es que se entrometen y aparecen el lunes; desde hace rato se viene de Saprissa y Tomás, pero en su momento Tomás, en el agradecimiento con Monagas, decidió quedarse y cumplir el convenio con ellos, pero hace dos semanas nos sentamos a ver el futuro y nace esa posibilidad del Saprissa, hablamos con Erick Lonis y estando Tomás ahí, en altavoz, él da la palabra de que se le dé la oportunidad en Saprissa”, afirmó El Gavilán.

🚨ATENCIÓN MORADOS🚨 Gabriel Gómez gerente del Sporting SM aclara que Saprissa NUNCA se le metió al Olimpia de Paraguay. El interés de la "S" por Tomás Rodríguez viene desde tiempo atrás, incluso desde antes de la llegada de Tavitín, sin embargo (1/2) pic.twitter.com/nP2wgmYjR7 — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) December 17, 2025

Otros medios como D10 de Paraguay hacen eco y aseguran que el futbolista ya no vendría al Olimpia.

El ariete debutó en el 2016 en el Alianza FC de Panamá y en el 2020 pasó al Sporting San Miguelito y luego fue enviado a préstamo al Monagas en el 2024.

Además, ha disputado 11 partidos con la selección de Panamá y suma tres goles con los canaleros y podría llegar a ser mundialista con su selección.











