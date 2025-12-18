Liga Deportiva Alajuelense
¿Quién dará el primer golpe? Saprissa y Alajuelense disputan el primer partido de la final
Mientras Saprissa busca alargar la definición, Alajuelense quiere proclamarse campeón sin gran final.
Este miércoles, a partir de las 8 p. m., Saprissa recibe a la Liga Deportiva Alajuelense en el primer partido de la final de fase del Apertura 2025.
Datos históricos del enfrentamiento
Saprissa vs. Alajuelense
- Esta será la décima final de Segunda Fase que tenga al Clásico Nacional como protagonista. De las nueve anteriores, Saprissa se impuso en cinco ocasiones y Alajuelense en cuatro.
- Alajuelense buscará proclamarse campeón en esta definición. La última ocasión que un club fue monarca nacional en una final de este tipo fue Saprissa, en el Clausura 2024, precisamente ante los rojinegros.
- Óscar Ramírez buscará nuevamente ganar un Clásico en Tibás por fase final al frente de Alajuelense. La anterior oportunidad fue en el Invierno 2011 (0-1), con el tanto de Alejandro Alpízar, por la semifinal de ese torneo.
- Vladimir Quesada está invicto ante La Liga por fase final en el Ricardo Saprissa. En cuatro juegos previos, el técnico tibaseño registra tres victorias y un empate.
