¿Qué se juegan Herediano y Saprissa esta noche?

Herediano es local ante Saprissa este sábado en el Carlos Alvarado. Es el juego de vuelta de la final de segunda fase del Clausura 2026 y cada equipo se juega cosas distintas esta noche en Santa Bárbara.

Para los locales, está sobre la mesa la posibilidad de ganar su corona 32 de la Primera División y colocarse como el segundo equipo más ganador del fútbol costarricense.

Darle vuelta al 2-1 en contra con el que llegan significaría el título, ya que los florenses quedaron primeros en la fase regular, por lo que dejarse la serie significaría una celebración para la feligresía rojiamarilla.

Del otro lado de la moneda está que la “S” defienda la ventaja que trae del Ricardo Saprissa.

En caso de que el global siga siendo morado, habrá gran final.

Si la definición se extiende, el Clausura tendrá dos partidos más, a disputarse miércoles y sábado, en Tibás y Santa Bárbara, respectivamente.

Recordemos que Herediano ha sido dominante en casa, sumando seis victorias y un empate desde la última vez que perdió como local ante Saprissa, en la final del Apertura 2023.