¿Qué responde la Federación ante solicitud de Jimmy Marín y su agente?
La Fedefútbol contesta a la solicitud de una petición formal de intervención de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.
El jugador Jimmy Marín y su agente José Luis Rodríguez buscan una resolución pronta en su caso contra Saprissa.
Tanto Marín como Rodríguez, por medio del Bufete Mata y Asociados, presentaron, ante la Federación Costarricense de Fútbol, una petición formal de intervención de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.
¿Qué dice la Federación?
"En respuesta a su consulta, le aclaramos que esa carta fue recibida el día de ayer, y será revisada en las próximas sesiones del Comité Ejecutivo. Sin embargo, recordamos que la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas es un órgano independiente y sus procesos son 100% confidenciales", informó el departamento de prensa de la Federación.
El tema se remonta a un reclamo económico, en cada caso, por la suma de $60,000.00.“A ese proceso se le dio trámite mediante auto de las 10:45 horas del 6 de febrero del 2023, y el Deportivo Saprissa S.A.D., contestó la demanda en tiempo y forma”,
a la fecha la referida, la Cámara no ha convocado a las partes para la audiencia de recepción de pruebas
Se destaca que la inercia de la referida cámara "está violentando el principio jurídico que la justicia es pronta y cumplida".
Debido a esto, tanto Jimmy como Rodríguez hacen esta petición concreta al Comité Ejecutivo de la Federación:
A) Que en primera instancia se le solicite información a dicha cámara sobre la causa y razones por la cual el proceso de mis representados no avanza.
B) Que si en el término perentorio de ocho días dicha cámara no se pronuncia y acredita que el caso de mis representados se estaría resolviendo en el menor tiempo posible, se ordene intervenir la misma, se sustituya sus miembros y se nombre a una nueva integración, dado que no resulta razonable que los casos que por estatuto se deben someter a dicha jurisdicción, no tengan el avance y resolución que las partes reclaman.
C) Que se advierta a los integrantes de dicha cámara, que, a raíz de dicha petición, no se pierda la objetividad y parcialidad que deberá imperar en sus integrantes.