¿Qué responde la Federación ante solicitud de Jimmy Marín y su agente?

El jugador Jimmy Marín y su agente José Luis Rodríguez buscan una resolución pronta en su caso contra Saprissa.



Tanto Marín como Rodríguez, por medio del Bufete Mata y Asociados, presentaron, ante la Federación Costarricense de Fútbol, una petición formal de intervención de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.

¿Qué dice la Federación?

"En respuesta a su consulta, le aclaramos que esa carta fue recibida el día de ayer, y será revisada en las próximas sesiones del Comité Ejecutivo. Sin embargo, recordamos que la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas es un órgano independiente y sus procesos son 100% confidenciales", informó el departamento de prensa de la Federación.

El caso.





En dicho documento, del cual Teletica.com tiene copia, se indica que el día 22 de setiembre del 2022, es decir, hace ya prácticamente tres años, se interpuso una demanda contra los morados ante la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas.