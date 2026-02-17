Deportivo Saprissa
¿Qué prepara Saprissa para el clásico?
El juego será este sábado a las 8 p. m.
Algo se trae el Deportivo Saprissa entre manos para el clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.
Los morados publicaron estas imágenes con el número 31, actual cantidad de títulos de la Liga.
Hay que recodar que la S tiene 40 en sus vitrinas.
Además, el club tibaseño recomendó a sus aficionados que llegaran temprano.
ADVERTENCIA 🚨— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 17, 2026
Abrir esta imagen puede herir susceptibilidades 🤫
PD: Lleguen temprano pic.twitter.com/viZl8pvPvK
ADVERTENCIA 🚨— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 17, 2026
Abrir esta imagen puede herir susceptibilidades 🤫
PD: Lleguen temprano pic.twitter.com/viZl8pvPvK