EN VIVO
Clock

de HS

Deportivo Saprissa

¿Qué prepara Saprissa para el clásico?

El juego será este sábado a las 8 p. m.

Estadio Ricardo Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Estadio Ricardo Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Por Daniel Jiménez 17 de febrero de 2026, 15:31 PM

Algo se trae el Deportivo Saprissa entre manos para el clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.

Los morados publicaron estas imágenes con el número 31, actual cantidad de títulos de la Liga. 

Hay que recodar que la S tiene 40 en sus vitrinas.

Además, el club tibaseño recomendó a sus aficionados que llegaran temprano.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas