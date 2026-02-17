¿Qué prepara Saprissa para el clásico?

Algo se trae el Deportivo Saprissa entre manos para el clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en La Cueva.

Los morados publicaron estas imágenes con el número 31, actual cantidad de títulos de la Liga.

Hay que recodar que la S tiene 40 en sus vitrinas.

Además, el club tibaseño recomendó a sus aficionados que llegaran temprano.

ADVERTENCIA 🚨

Abrir esta imagen puede herir susceptibilidades 🤫



PD: Lleguen temprano pic.twitter.com/viZl8pvPvK — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 17, 2026