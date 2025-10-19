¿Qué pasó con Marcos Escoe en Saprissa? Esto respondió Vladimir Quesada

Fue fuertemente criticado por La Cueva tibaseña en su último partido disputado ante Guadalupe.

Desde ahí, el delantero no volvió a aparecer más en los planes del técnico del Saprissa, Vladimir Quesada.

Marcos Escoe, fichaje del fútbol aficionado directamente al Saprissa, apenas suma 85 minutos disputados en tres partidos, dos por el Torneo de Apertura y uno por Copa Centroamericana.

Pero, ¿por qué no volvió a aparecer más Marcos Escoe con Saprissa?

El propio Quesada lo respondió en conferencia de prensa previa al clásico nacional ante Alajuelense en el Morera Soto.

“Yo creí que de alguna manera estaban enterados. Marcos Escoe tuvo una distensión muscular que lo apartó dos o tres semanas. Durante la pausa por la fecha FIFA completó su recuperación y hoy ya terminó el entrenamiento colectivo”, concluyó Quesada.

De esta manera, Escoe podría llegar a debutar en el clásico nacional este domingo cuando visiten el Morera Soto, pues ya está completamente listo para la acción.

“Es uno más que compite por un lugar en el once o en la suplencia para el domingo”, concluyó el estratega.

El club comunicó previo al partido ante San Carlos, que Deyver Vega, lesión de cartílago en su rodilla y Gerson Torres, lesión muscular en su pantorrilla, son las únicas bajas de momento para el clásico.

Mientras que Ricardo Blanco continúa en su proceso de readaptación.

