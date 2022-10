¿Qué opina Jeaustin Campos sobre la discusión entre David Guzmán y Javon East?

Por Daniel Jiménez | 19 de octubre de 2022, 22:59 PM

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, se refirió a la discusión entre David Guzmán y Javon East al finalizar el primer tiempo y dejó claro que no ve con malos ojos lo sucedido en La Cueva, tras el 1-1 ante Herediano, en el primer juego de la final de fase.

"Son matices", así inició Jeaustin la respuesta específicamente sobre lo sucedido entre Guzmán y Javon. Y agregó: "Ustedes (prensa) no lo dimensionan como nosotros en el campo, hay mucha adrenalina, presión y ansiedad. Desde el televisor o gradería se puede decir algo, pero hay que estar ahí. Yo lo prefiero a que salga como si no pasara nada. Hay que sentirlo y vivirlo. Hay que verlo, yo feliz. Yo salí contento de que salieran discutiendo porque así no soy solo yo el que tiene que decirles algo. Ellos están ahí con esa revancha".

Sobre ese mismo tema, también aseguró que "le alegra montones" que sus jugadores discutan entre sí.



"Me alegra montones porque salir ahí caminando como si nada hubiera pasado... por supuesto hay bronca no entre ellos, pero porque tuvimos todo para ganar y no lo logramos, más por nosotros que por nuestro rival", expresó.



Además, Campos afirmó que el empate, pese a ser agónico, fue parte de una "justicia futbolera".

"Al final queda la sensación de qué hubiera sido al revés si nos empatan al final. Más que el resultado y cómo se dio es la justicia futbolera que puede haber por el esfuerzo que hicimos. Es un escape de presión", concluyó.

