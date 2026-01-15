Deportivo Saprissa
¡Qué lindo es el amor! Así fue la propuesta de matrimonio en partido de Saprissa
El cariño de esta pareja quedó plasmado en este video.
¡Qué lindo es el amor! Definitivamente cualquier lugar es un buen escenario para mostrarle cariño a su pareja.
Si no que lo digan este par de enamorados que dijeron sí el pasado martes en el juego entre Saprissa y Puntarenas.
Esta pareja se comprometió en la gradería del estadio Ricardo Saprissa y el momento quedó plasmado por la página El podcast de la hinchada.
Este blog sigue al Monstruo adonde vaya y también asiste a sus conferencias de prensa.
En el video se ve como el enamorado se hinca y entrega el anillo. La respuesta fue un rotundo sí y posteriormente sellaron el momento con un beso.