¡Qué lindo es el amor! Así fue la propuesta de matrimonio en partido de Saprissa

¡Qué lindo es el amor! Definitivamente cualquier lugar es un buen escenario para mostrarle cariño a su pareja.

Si no que lo digan este par de enamorados que dijeron sí el pasado martes en el juego entre Saprissa y Puntarenas.

Esta pareja se comprometió en la gradería del estadio Ricardo Saprissa y el momento quedó plasmado por la página El podcast de la hinchada.

Este blog sigue al Monstruo adonde vaya y también asiste a sus conferencias de prensa.

En el video se ve como el enamorado se hinca y entrega el anillo. La respuesta fue un rotundo sí y posteriormente sellaron el momento con un beso.