¿Qué es más difícil: ser jugador o entrenador de Saprissa? Vladimir Quesada responde

Es más fácil ser jugador, con esto no estoy valorizando nada, le estoy dando su potencial o magnitud, no es fácil ser jugador de Saprissa, estamos acostumbrados a ganar todo. Es más difícil para mí y lo puedo valorar de esta manera el haber tenido las dos oportunidades de representar al Saprissa, es más difícil. Antes obviamente usted sabía a lo que iba y lo que iba a ser bien o mal, hoy, no solo yo o cualquier técnico depende de lo que hagan los jugadores.

Eso no lo puedo saber, yo a ustedes no los escucho, no los leo, eso yo no lo puedo saber, si la gente lo dice o el periodista escribe, sé la responsabilidad que tengo, a mí me formaron en este equipo. Escuche o no lo que diga la gente, yo me imagino lo que se dice porque entiendo que estoy en el equipo más grande de nuestra Costa Rica con el respeto para todos y entiendo que todas esas cosas se deben decir.