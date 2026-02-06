¿Qué es la 'Baborshneta' y por qué el término está en redes sociales?

Hernán Medford y su regreso al Saprissa tras 20 años tuvo su impacto en redes sociales. En X se se comenzó a acuñar el término "Baborshneta".

Esto tiene un origen “etimológico” si se quiere y se explica como una moda no tan lejana en el fútbol tico que agrega el sufijo “eta” junto al nombre del entrenador. Es como un vehículo al que subirse.

Con el 6-0 de Medford ante Carmelita para empezar su gestión, algunos aficionados de la S se hicieron sentir en redes y hasta colocaron imágenes como esta, que es una buseta simbólica con Hernán Medford al volante.

Llegó la Baborshneta sechores pic.twitter.com/ckUNF3sdCI — El Joker Guzman (@ElJokerGuzman) February 6, 2026

No es nuevo

Esto ha ocurrido a nivel nacional o internacional con diversos entrenadores como por ejemplo la "Guimaneta", "Jeaustineta", "Machoneta", entre otros.

A nivel internacional están la "Xavineta" en el Barcelona o la "Scaloneta" en la Selección de Argentina, cuando se hace referencia al proyecto de Lionel Scaloni, como seleccionador argentino.

"La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, solo agradecer el cariño de la gente para con la selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien. Pero la verdad es que me pone incómodo”, dijo Scaloni en una conferencia de prensa al ser consultado por el tema.

