¿Qué dijo Gustavo Herrera tras su primer gol con Saprissa?

El delantero panameño Gustavo Herrera lloró luego de su primer gol con el Deportivo Saprissa.

A Herrera ya se le comenzaba a ver frustrado en el campo. Incluso en el partido ante Guadalupe (1-3) falló una acción muy clara.

Al final, “Tavitín” pudo lograr su ansiada anotación tras un remate de Ariel Rodríguez que se estrelló en el vertical.

“Me sentía muy emocionado y a seguir trabajando por más”, mencionó el jugador en la transmisión de FUTV.

El atacante afirmó estar “feliz” y señaló que a partir de ahora buscará “más goles”.

“Feliz por esto porque quiero hacer más goles, quiero dar alegrías y voy a seguir trabajando por mis metas. Hemos venido trabajando muy bien y yo personalmente también. A seguir trabajando por más”, expresó el canalero.

Ahora, el torneo entrará en un parón por la Selección Nacional de cara a los partidos ante Haití y Honduras. Para el próximo partido del Monstruo habrá que esperar hasta el 22 de noviembre, cuando reciba al Herediano en Tibás.

