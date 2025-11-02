¿Qué dijo Gustavo Herrera tras su primer gol con Saprissa?
El atacante marcó en el triunfo ante Guadalupe.
El delantero panameño Gustavo Herrera lloró luego de su primer gol con el Deportivo Saprissa.
A Herrera ya se le comenzaba a ver frustrado en el campo. Incluso en el partido ante Guadalupe (1-3) falló una acción muy clara.
Al final, “Tavitín” pudo lograr su ansiada anotación tras un remate de Ariel Rodríguez que se estrelló en el vertical.
“Me sentía muy emocionado y a seguir trabajando por más”, mencionó el jugador en la transmisión de FUTV.
El atacante afirmó estar “feliz” y señaló que a partir de ahora buscará “más goles”.
“Feliz por esto porque quiero hacer más goles, quiero dar alegrías y voy a seguir trabajando por mis metas. Hemos venido trabajando muy bien y yo personalmente también. A seguir trabajando por más”, expresó el canalero.
Ahora, el torneo entrará en un parón por la Selección Nacional de cara a los partidos ante Haití y Honduras. Para el próximo partido del Monstruo habrá que esperar hasta el 22 de noviembre, cuando reciba al Herediano en Tibás.