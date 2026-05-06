Liga Deportiva Alajuelense
¿Qué dice Hernán Medford sobre Joel Campbell?
El atacante no ha renovado con Alajuelense y su futuro no se ha aclarado.
El futuro de Joel Campbell está en el aire. Alajuelense se fue de vacaciones sin técnico y sin haber renovado al atacante, por lo que se le vincula con varios equipos.
Una de las instituciones que se ha mencionado es Saprissa, y sobre este tema se le preguntó a Hernán Medford, técnico morado.
“Es un jugador que respeto, que le dio grandes cosas a Costa Rica”, empezó explicando el Pelícano.
“No lo he analizado, no me ha pasado por la cabeza”, añadió el timonel.
Campbell llegó a la Liga en junio del 2023, tuvo un paso por Brasil antes de regresar al Morera Soto.
Ha ganado dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copas Centroamericanas.