¿Qué dice Hernán Medford sobre Joel Campbell?

El futuro de Joel Campbell está en el aire. Alajuelense se fue de vacaciones sin técnico y sin haber renovado al atacante, por lo que se le vincula con varios equipos.

Una de las instituciones que se ha mencionado es Saprissa, y sobre este tema se le preguntó a Hernán Medford, técnico morado.

“Es un jugador que respeto, que le dio grandes cosas a Costa Rica”, empezó explicando el Pelícano.

“No lo he analizado, no me ha pasado por la cabeza”, añadió el timonel.

Campbell llegó a la Liga en junio del 2023, tuvo un paso por Brasil antes de regresar al Morera Soto.

Ha ganado dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copas Centroamericanas.