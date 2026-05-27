¿Qué busca Saprissa en el mercado de fichajes?

El Deportivo Saprissa se encuentra en la primera ronda de negociaciones con los futbolistas que busca renovar y también con los que pretende incorporar como refuerzos.

Así lo explicó el encargado de la parte deportiva, Erick Lonis.

El morado, en conferencia de prensa, trató varios temas y se desprende que los tibaseños van en busca de dos jugadores más, luego de anunciar la llegada de Andrey Soto, proveniente de Pérez Zeledón, y la renovación de Ariel Rodríguez.

El caso de Mariano Torres se espera que quede finiquitado pronto.

“El objetivo es que esta primera ronda de negociaciones finalice en unos cuatro o cinco días, incluyendo el tema de Mariano, porque ya teníamos programada una reunión para eso. Como les dije, esa reunión estaba programada para después del 23, pero ya hemos hablado sobre el tema y la mayoría de las cosas están avanzadas”, explicó Lonis.

Eso sí, sobre nombres o posiciones de los refuerzos que tienen en carpeta, no soltó prenda.

“Habrá otros en los que hemos mostrado interés, pero no los decimos porque si no suben de precio”, comentó Lonis.

Erick también se refirió a tres nombres: Gerald Taylor, Samir Taylor y Rachid Chirino.

Sobre Gerald, adelantó que hay un deseo de que se quede con el equipo:

“Posiblemente vamos a tener ofertas por Gerald. Es difícil retenerlo cuando se presentan oportunidades para que un jugador vaya afuera, pero nosotros vamos a intentar hacer todo el esfuerzo para retenerlo. Gerald es uno de los centrales más rápidos que hay en el país. Retenerlo no solamente es primordial para Saprissa, sino también para la selección nacional”.

Sobre Samir, esto opinó:

“Samir regresa. No lo habíamos anunciado porque es un jugador que tiene contrato y se le vencía el préstamo. Es un jugador rápido, potente, bueno con el balón y con buena envergadura. Creemos que es un jugador con mucho potencial y 100% seleccionable”.

Finalmente, sobre Chirino dijo:

“Hemos tenido ofertas o consultas de cuatro equipos, uno internacional y tres nacionales”, por lo que hay conversaciones con su entorno para tratar de encontrar un acuerdo.