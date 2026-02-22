Puntarenas derrota a Sporting en el último suspiro

En un partido disputado bajo lluvia constante, Puntarenas FC derrotó en el último suspiro a Sporting FC y sumó tres puntos que lo acercan a la zona de clasificación del Clausura 2026.

Ambos equipos llegaron igualados con ocho unidades, pero el resultado representa un salto en la tabla para los chuchequeros.

El marcador se abrió en la primera parte, cuando Ulises Segura adelantó a la visita.

El empate llegó en el complemento. Mayron George, con complicidad de Adonis Pineda, firmó el 1-1.

Tras el gol se calentaron los ánimos, ya que George empujó a Pineda y se produjo un conato de bronca, sin mayores consecuencias.

Cuando todo parecía indicar que el empate estaba sellado, apareció Raheem Cole para marcar el tanto del triunfo.

En la próxima jornada, Sporting visitará a Liberia, mientras que Puntarenas recibirá a Liga Deportiva Alajuelense.