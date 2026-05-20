Primeras salidas del Saprissa tras perder la final ante Herediano

El Deportivo Saprissa informó las primeras salidas del equipo luego de perder la final contra Herediano.

Se trata de Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco quienes finalizaban contrato con el club y no se les renovó el vínculo.

Vega no jugó un solo minuto en la temporada mientras que Loría disputó 152 minutos en seis partidos en el Clausura.

En cuanto a Blanco, fue el más regular de los tres, con 16 juegos con 915 minutos.

“La institución extiende un agradecimiento especial a los tres futbolistas, quienes representaron esta camiseta con gran profesionalismo y compromiso, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, señalaron los morados.

Los morados aún están en estricto análisis de su plantel por lo que podrían salir más jugadores y también llegar más futbolistas.

En ascuas sobre su continuidad

Hay que definir también qué pasará con el capitán Mariano Torres, de 39 años, Ariel Rodríguez y el panameño Newton Williams. También el preparador físico Marcelo Tulbovitz.

Eso sí, una luz puede ser que pese a terminar sus contratos, los morados no comunicaron sus salidas como sí con Vega y Loría.