Préstamo de la Cueva es el símbolo de la buena relación entre Saprissa y Alajuelense

Por José Fernando Araya | 15 de julio de 2022, 16:00 PM

El préstamo del estadio Ricardo Saprissa por parte de los morados hacia Alajuelense, es una muestra más de la buena relación entre ambos clubes, pese a su histórica rivalidad.

Así lo aseguró el presidente Juan Carlos Rojas este viernes durante la presentación de sus nuevos futbolistas para la próxima temporada.

“La relación de Saprissa con los 11 equipos es muy buena y eso incluye a la Liga. Pero por la rivalidad de las aficiones hace que se dé mucho morbo, pero es normal y esa rivalidad existe, pero eso no quita que uno no pueda tener una relación cordial, profesional y formal”, expresó.

Rojas explicó que “ellos no actúan con el hígado” y por eso no hubo ningún problema en alquilar el estadio.

“Nosotros no actuamos con el hígado, tratamos de estar en una institución de altura, que proyecte valores. Nos pidieron el estadio, estaba libre y la aprobamos. Entiendo el morbo, pero desde el punto de vista nuestro no vemos por qué no decir que no”, aseveró.

Saprissa recibe un monto por este alquiler, aunque el presidente morado no reveló la cifra, pero indicó que es algo “significativo”.