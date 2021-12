Presidente morado sobre recursos contra Saprissa: "No usamos esas tácticas"

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, afirmó que no es nuevo que equipos hablen de arbitraje previo a las fases finales y que otros equipos intenten que se sancione al club o a algunos de sus futbolistas.

Rojas atendió este viernes a Teletica.com para conversar sobre las solicitudes de sanción hechas por el Herediano.



"Tomamos esto con mucha tranquilidad, nos enfocamos en el partido y en lo nuestro. Si bien se crea mucho ruido, esto da noticia alrededor de los partidos, la prensa, la afición y en las redes sociales se habla, pero tratamos de mantenernos al margen de esto", comentó Rojas.



​El jerarca del equipo también enfatizó que este tema "no es nuevo" que los clubes intenten condicionar el arbitraje o hablen de este tema en instancias finales. Además, que en ocasiones no se le da tanta atención a algunos temas cuando se perjudica al Monstruo.

"Le soy sincero, uno se muerde la lengua porque hay cosas que suceden en contra de Saprissa y dado que nuestro estilo y manera de operar es no salir a hablar de eso. De pronto no se le da tanta atención cuando perjudican al Saprissa porque nosotros no usamos esas tácticas. Así ha sido la manera más correcta para un club como el nuestro", añadió.



​Sobre la reacción de Alajuelense y Herediano en relación con el arbitraje, respondió que "no es casualidad que sea ahora que salgan este tipo de comentarios y el objetivo es buscar condicionar, yo quisiera pensar que eso no es así. Los árbitros son profesionales, podrán cometer errores y quisiera pensar que eso no va a influenciar".

El Club Sport Herediano ha presentado tres recursos contra el Monstruo. Uno fue por celebrar goles con abrazos y dos contra David Guzmán. El primero por la acción del volante morado con Gerson Torres en la semifinal de ida ante Herediano y el segundo por las declaraciones del jugador después de avanzar a la final.



"Ya se ve lo pachucos que son", afirmó Guzmán, pero el Tribunal determinó que no debía ser sancionado por eso.