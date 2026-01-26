Presidente del Saprissa apaga polémica: El futuro de Vladimir no está en discusión

El presidente del Saprissa, Roberto Artavia, salió al paso sobre los cuestionamientos que pesan sobre Vladimir Quesada, luego del empate ante Cartaginés que los deja con un inicio irregular.

Los morados apenas suman cinco puntos y se ubican en la sétima posición, lo que provocó el enfado de La Cueva tibaseña que coreó un efusivo “fuera Vladimir”.

Artavia habló con Teletica Radio y aclaró que no está en discusión el puesto de Quesada.

Además, aseguró que le gustaría formar parte del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, esto tras la renuncia de Juan Carlos Rojas al puesto, pero que quiere ir poco a poco.

-¿Qué criterio tiene con respecto a las críticas del estadio sobre Vladimir Quesada?

Bueno, como criterio tengo tres. Uno, que el estadio tiene todo el derecho de expresar su frustración porque no ganamos. Segundo, como he dicho repetidamente, no vamos a hacer una junta directiva reactiva. Vamos a estudiar cuáles son las opciones que tenemos, vamos a evaluar a fondo el tema y vamos a tomar una decisión en el momento que corresponda. Y lo tercero, es que otra vez estamos en un campeonato que no te da tiempo de respirar, ya estamos preparando el siguiente partido y no es como que hay entrenadores colgados de los árboles, ¿verdad? Los entrenadores tienen trabajo, algunos de los que quisiéramos eventualmente evaluar, pero quiero insistir que es una discusión que no estamos teniendo todavía en este momento.

-¿Entonces, podemos confirmar que de momento Vladimir Quesada continuará siendo el técnico del Saprissa?

En este momento. Sí.

-Juan Carlos Rojas también emitió un comunicado y obviamente se dio su renuncia del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Usted ha dicho abiertamente que desea estar en ese puesto. ¿No sé qué criterio tiene de toda esta situación que se dio con la renuncia don Juan Carlos y además si ha podido conversar con la Asamblea de la Unafut?

No, hoy hay asamblea de Unafut en la tarde. Voy a estar ahí, me voy a ir a presentar básicamente porque yo soy nuevo en esto y la mayoría de ellos no me conoce. Entonces me parece que sería un poco exagerado de mi parte pensar que voy a llegar y solo porque quien soy me van a decir pase adelante y tome todos los puestos. Yo quiero estar en la Federación porque creo que con mi experiencia puedo ayudar. Yo quiero estar en Unafut porque creo que con mi experiencia puedo ayudar tanto en términos de un mejor torneo como desde el punto de vista de la federación, en términos de una planificación de un proceso de crecimiento del fútbol a mediano y largo plazo, como todos aspiramos que sea.

-¿Ha tenido conversaciones con algunos de los demás representantes?

No, no. Voy a almorzar con don Osael esta semana y con don Leo Vargas y con don José Maroto, he conversado nada más por los partidos que tuvimos con Sporting y con Cartaginés y básicamente, pues, invitándonos unos a los otros y demás como debe ser en la sana competencia.

-Por último, como presidente, ¿qué criterio tiene el nivel que está teniendo el equipo?

Yo creo que el equipo se está empezando a desplegar en este momento. A la gente se le olvida que no tuvimos una pretemporada larga. A la gente se le olvida que perdimos jugadores en las primeras fechas, que tenemos una planilla en transición, tanto incorporando jóvenes como trayendo jugadores del extranjero.

Entonces, yo me imagino que con el paso de los juegos el equipo se va a ir acomodando y compitiendo al nivel que debe, dada la calidad de la planilla que tenemos.



