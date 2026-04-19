Presidente de Saprissa ve "muy difícil" el liderato en el cierre del torneo

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, aseguró que el liderato "es muy difícil" para el cuadro morado en el cierre del torneo.

Actualmente, los morados tienen 27 puntos, están a siete del Herediano con un partido menos.

Artavia conversó con Teletica Deportes Radio previo al clásico nacional y aseguró que es complejo pensar en que Herediano falle en las dos fechas restantes.

"Es muy difícil que lo logremos, es muy difícil que Herediano trastabille nos tocará cerrar de visita y es parte de ganar un campeonato, hay que ganar en todo lado", comentó Artavia.

El jerarca afirmó que la cima el Monstruo la dejó ir en dos partidos puntuales en La Cueva.

"La dejamos ir en la pérdida ante Sporting y Liberia en casa, así es el fútbol", añadió.

Además, Artavia respondió sobre las motivaciones de llegar a ser director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, puesto por el que compite con Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa.

"Yo digo lo que digo siempre, Saprissa es un equipo importante, si están los otros tres grandes, Saprissa tiene que estar. Yo quiero llegar a mejorar los sistemas de participación, yo no le voy a enseñar nada a Ronald González o a Fernando Batista de fútbol, pero sí de fútbol, gobernanza, motivación y desarrollar otras facetas", concluyó.