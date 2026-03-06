Presidente de Saprissa: "No me voy a referir al arbitraje en nuestros partidos"

"Yo creo que el tema del arbitraje, el otro día me preguntaron al respecto, yo no me voy a referir al arbitraje en nuestros partidos, me parece que no es conveniente hacerlo y crear ambiente negativo". Así de claro fue el presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, fue muy claro cuando se le consultó sobre el arbitraje.

Artavia atendió a Teletica Deportes Radio en la previa del juego ante Sporting y enfatizó que "yo quiero un arbitraje mejor, más profesional, un VAR que tome menos tiempo para tomar sus decisiones, más tecnología, más inteligencia artificial para que funcione en el nivel que debe funcionar".

Además, el jerarca del Monstruo fue abordado sobre múltiples temas, uno de ellos fue la cantidad de equipos en la Primera División, pues actualmente se juega con 10 clubes.

"Yo, definitivamente, quiero un campeonato con mínimo 12 equipos y soy partidario de que con el tiempo lo logremos aumentar", añadió.

Aunque, al mismo tiempo, Artavia dijo que esto "no es nada más meter equipos, yo quisiera que hubieran menos canchas artificiales y que las que hay tengan un estándar mínimo de desempeño porque francamente son muy duras y hay mayor propensión a lesiones".

"No es solo decir más equipos, es crear todo el ecosistema para lograr más equipos competitivos, con afición, con arraigo importante. Yo quiero ver 12 y ojalá 14 con equipos que se puedan sostener competitiva y financieramente, no es simplemente por dar más oportunidades a más muchachos", agregó.

Teletica Deportes Radio, también, le consultó puntualmente por el tema de la deuda y Artavia contestó: "En primer lugar el aporte de capital que hizo Horizonte Morado nos permitió bajarla de golpe, hemos ordenado mucho la estructura financiera, la estructura del gasto, hemos balanceado la planilla sin llevar a salarios exorbitantes, estamos en buen momento en esa dimensión".

"Es algo que vamos a mejorar muy pronto, yo ofrecí que vamos a pagar la deuda con la CCSS pronto, y lo vamos hacer, vamos mejorando las condiciones, eso en un mediano plazo nos liberará recursos para invertir en Divisiones Menores, fútbol femenino y Primera División", señaló Artavia.

También, el jerarca de la S destacó que "las finanzas en un equipo, nosotros queremos finanzas positivas, nosotros no andamos buscando hacer a nadie millonario con dividendos desde Saprissa, es lograr un balance suficiente para que Saprissa pueda seguir siendo esa marca vigorosa, generar oportunidades para niños y jóvenes, divisiones menores, equipo, a través de toda la afición".