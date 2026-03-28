Presidente de Saprissa estrecha lazos con el Espanyol

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, estrechó lazos con el Espanyol de la Primera División de España.

A ambos clubes los une históricamente Ricardo Saprissa, gran benefactor, pilar fundamental y presidente durante décadas del Monstruo y, también, figura legendaria y presidente honorario del Espanyol, club en el que incluso tiene dedicada la puerta número 31 en el estadio europeo.

Artavia agradeció, en su cuenta de X, a José Loaiza, presidente de Unafut, por la gestión para poder visitar el estadio y sede del Espanyol.

"Durante la visita intercambiamos información de academias, divisiones menores, servicios de "hospitalidad" en el estadio. Aprovecho para agradecer a Mau Carrasco y Albert Saus, parte del equipo gerencial de dicho Club, por sus atenciones", destacó el jerarca morado, quien intercambió camisetas con Rafael Marañón, goleador histórico de dicho equipo.

Este jueves tuve la oportunidad, gracias a la gestión de José Loaiza, Presidente de UNAFUT, de visitar el estadio y sede del @RCDEspanyol, equipo al que nos une históricamente don Ricardo Saprissa.



Durante la visita intercambiamos información de academias, divisiones menores,… pic.twitter.com/SikumcoVnB — Roberto Artavia (@RArtaviaL) March 28, 2026

El pasado jueves, Artavia también posteó una imagen en la icónica puerta 31 del estadio del Espanyol.

"En la puerta 31 del Estadio del RCD Espanyol de Barcelona, dedicada a uno de nuestros máximos símbolos: don Ricardo Saprissa; con mi bolso del tifo de Dracarys, que lleva camisetas para intercambio en esta visita oficial de gran provecho. Seguimos aprendiendo de nuestros amigos", posteó el presidente de la S.

