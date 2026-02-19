Presidente de Saprissa describe su estilo: "Siempre me he comunicado muy abierta y transparentemente"

A sus 67 años asumió la presidencia del Deportivo Saprissa y su exposición mediática creció como la espuma, pero que nadie se confunda: Roberto Artavia sigue siendo el mismo.

El papá, abuelo, esposo y fiel amante al Monstruo dice entender el ADN morado a la perfección, pero también reconoce que ahora no pasa inadvertido en casi que ningún lugar... bueno, algo que viene adherido a un cargo de muchísima exposición.

"Yo creo que soy el de siempre. Yo no cambio mucho, de hecho, este es mi estilo personal es siempre de comunicación, siempre voy a decir un poco relajado, soy bromista y me encanta participar en conversaciones, me encanta escuchar y aprender. Eso no va a cambiar nunca", dice en una entrevista con Teletica.com, luego de poco más de un mes de asumir el cargo.



Reconoce que lo que sí ha cambiado es más bien de la gente hacia él. "A mí nunca me habían pedido un autógrafo en toda mi vida, y ahora me han pedido varios o una foto, eso a mí no me pasaba nunca, y ahora me pasa recurrentemente, voy a un restaurante a comer con mi esposa y se acercan dos personas que se pueden tomar una foto".



Dice que ahora al entrar al estadio con unas 25 fotos a la entrada y 15 a la salida. "En ese sentido, sí ha cambiado de alguna manera mi vida, y yo creo que tenés toda la razón. Lo importante es entender que es por lo que represento en la marca de Saprissa, por el cariño que la gente le tiene al equipo, y ojalá que porque la afición entiende que una parte esencial de mi misión es estar cerca de ellos y acercarlos todavía más en su sentido de pertenencia al equipo".

A Artavia se le consultó, en la charla, también si nos es lo mismo ver los toros desde la barrera por así decirlo que ya estando en funciones. "La respuesta te va a sonar un poco tonta, pero la respuesta es sí y no".

"Definitivamente yo conocía el teje y maneje de un equipo de fútbol, yo mismo había asesorado a Saprissa, y en el pasado de otros equipos nacionales e internacionales, pues yo entiendo muy bien la dinámica que hay con los medios, con la afición, con la competencia de otros equipos, lo que pasa cuando uno gana, cuando uno pierde, cuando hay rachas buenas, cuando hay rachas malas, y todo eso yo ya me lo esperaba, por así decirlo", detalló.

Además, contó que algo sí no se lo esperaba y es que "de un momento a otro una palabra que yo diga sacada de contexto pueda afectar la percepción de los jugadores de mi equipo o de otro equipo, pueda afectar como me perciben otros presidentes y demás, porque yo siempre me he comunicado muy abierta y muy transparentemente".

Sin entrar en polémicas, Artavia fue muy franco: "Si yo digo, esta caja es azul, pues yo espero que todo el mundo me crea que yo la estoy viendo azul, pero si resulta que alguien desde su ángulo la está viendo roja, que no piense que estoy mintiendo, me explico".

El jerarca morado reconoció que "eso ahora me pasa, digo cosas que la gente pone o contextualiza de una manera diferente desde su punto de vista, y eso es incómodo, es molesto, y entonces me hace pensar muy cuidadosamente lo que voy a decir en cada ocasión, cosa que no ha sido mi estilo, yo siempre he sido bastante espontáneo".

Precisamente, sobre esto último, Artavia habló sobre su estilo de comunicación que es directo, de manera abierta y muy transparente.

"Para mí son importantes las divisiones menores, el equipo femenino, el primer equipo, el cuerpo técnico, la gestión de las divisiones menores, la gestión financiera, la gestión de mercadeo, la ética transversal en todas esas funciones, y cuando yo digo quiero mucho a este...﻿ no estoy diciendo que lo quiero más o menos que a los demás", expresó. Y agregó: "He descrito este puesto como estar jugando con un montón de bolas en el aire, no puedes dejar caer ninguna, porque la gente ve cuando se cae una, cuando perdemos en el primer equipo, cuando, en el caso del femenino, el tema de los uniformes, aparentemente era un tema muy sensible y muy candente, pero yo creo que si lo manejas con comunicación sincera, transparente y abierta, se puede manejar bien. Ahora, y no es una queja de medios ni de personas, es simplemente que no interpreten lo que digo, porque lo que yo digo es lo que estoy diciendo, no hace falta imaginarse que está detrás o que está adelante".

Por último, Artavia indicó que tiene una buena relación con los otros presidentes de clubes y que ya ha sido muy bien recibido en algunos estadios como el del domingo anterior en Liberia, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño y que insta a que los jerarcas y aficionados de otros clubes se sientan muy bien cuando visitan al Monstruo.

"Competimos en la cancha, pero al final somos colegas en una industria que es de entretenimiento, que es de deporte, que es de sana relación con aficiones y comunidades y en la medida que todos crezcamos, vamos a estar todos mejor", concluyó.