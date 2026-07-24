Presidente de Saprissa al Comité Ejecutivo de la Federación: "No es buena gobernanza"

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, conversó este viernes en Teletica Deportes Radio sobre múltiples temas, uno de ellos llevó a la entrevista al plano de los choques de acuerdos entre Unafut y Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Primero yo trabajo muchos los temas de gobernanza, la buena gobernanza debe tener claridad de visión, dirección, estrategia y que todo esté en la misma dirección, eso no se está dando hoy en el fútbol nacional, hay divergencia, en Federación hay cinco equipos de Unafut que están y cinco que no, la información nos llega de manera asimétrica, eso no es buena gobernanza", indicó Artavia.

El jerarca morado relató que tuvo una extensa conversación sobre este tema con Osael Maroto, presidente de la Federación.

"Conversamos del tema y vamos a trabajar ojalá juntos desde Unafut y Federación para tratar de encontrar una mejor dinámica y estructura de gobernanza respetando las potestades que existen, yo no estoy cuestionando la potestad de Federación para decidir o no, lo que cuestiono es que se discutió un tema por más de cuatro horas y dos reuniones en Unafut, se tomó una decisión y la Federación toma algo totalmente diferente", añadió.

Desde la óptica de Artavia, "en una buena estructura de gobernanza no nos hubiéramos reunido cuatro horas y, si nos hicieron gastarlas, debiera haber alguna forma de decisión que fuera vinculante o una sugerencia con alta probabilidad de ser acogida por la Federación".

﻿"Yo me sentí pintado en la pared,﻿ pasamos cuatro horas en dos reuniones diferentes viendo un tema para que luego en cuestión de minutos, otro grupo de personas, donde había cinco representantes que estuvieron e la discusión de Unafut, decidieran algo diferente y no se defendiera, vehementemente, la posición que llevaban", concluyó.

﻿¿Por qué los acuerdos de Unafut chocan en la Federación?

Los últimos acuerdos importantes en Unafut no han tenido peso en la Federación Costarricense de Fútbol.



El primero fue el apoyo a Roberto Artavia, presidente de Saprissa, para llegar al Comité Ejecutivo de la Federación y al final el puesto fue para Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.



El segundo consistía en la propuesta para repechaje entre Jicaral y Escorpiones, al final la repesca se pactó entre Guadalupe y Escorpiones, aunque no se disputó por deuda de los guadalupanos con la CCSS.



El tercero era el congelamiento del descenso, pero también no tuvo el apoyo del Ejecutivo de la Federación.



En Teletica.com le hicimos la consulta puntual a José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut.

"Al final, quizás nosotros nos enfocamos más en la Primera División, en lo que quieren los clubes, y la Federación vela un poco por el interés futbolístico del país. Hay quizás visiones diferentes en ciertos miembros del comité. El comité federativo es más heterogéneo, porque hay miembros de diferentes ligas, diferentes, no voy a decir deportes, pero modalidades", comentó Loaiza.

Específicamente sobre los acuerdos que se toman en Unafut y por qué chocan con pared en el Comité Ejecutivo, Loaiza prefirió enviar un mensaje de unión.

"Quizás esos acuerdos que nosotros hemos llegado, la colectividad de los clubes, no han sido correspondidos o no han sido vistos igual en la Federación. Aquí quizás el mensaje es de andar todos hacia delante de la mano, de entender que busca la Unafut, también busca la Federación, y que quizás estos acuerdos que nosotros tomamos puedan ser un poco más respaldados en la Federación.

"Son cosas de la política del fútbol, es algo normal, pasa en todos los países, y hay que trabajar todos de la mano para ver dónde llegamos", destacó Loaiza.



Por otra parte, Orlando Zamora, vicepresidente de San Carlos, brindó su posición sobre este tema, en entrevista con Teletica Deportes Radio.



"Por ejemplo, un equipo como San Carlos o cualquier otro fuera de la Gran Área Metropolitana, a qué vamos a las reuniones, gastamos tiempo, plata en ir hasta allá y para qué, si las decisiones al final alguien del Comité Ejecutivo me dijo que eran sugerencias, pero para sugerencias no hago ninguna, o se las mando por escrito o en un Whastapp, para qué estamos nosotros", se pregunta Zamora.﻿



Sobre las decisiones y acuerdos que toman en Unafut, Zamora dijo que "de nada valen" en el Comité Ejecutivo.



"Lo digo sinceramente, yo he estado en reuniones donde se toman decisiones. Hablamos del congelamiento del descenso porque eso nos podía ayudar a bajar un poco los salarios, usted puede jugar con un equipo más reducido económicamente y habíamos tomado la decisión de que no hubiera descenso, que se congelara y se llega a Comité y la Federación decide otra cosa. Al final no se tiene ningún peso en las decisiones, eso es complicado para el fútbol nacional", concluyó Zamora.

