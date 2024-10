Presidente de Diriangén sobre Giacone y Saprissa: "Feliz que se le presente la oportunidad"

El interés de Saprissa en el técnico, José Giacone, es muy serio. El estratega, pese a que tiene contrato con el Diriangén de Nicaragua, se perfila a llegar esta misma semana y convertirse en el nuevo jefe del banquillo morado.

Teletica.com conversó con Rafael Ortega, presidente del Diriangén, para conocer la actualidad sobre este tema.

—¿Cómo está la situación del técnico José Giacone y Saprissa?

Ahorita se encuentra igual en el puesto de director técnico, pero ya en palabras concretas sí nos mencionó que hay un interés de Saprissa de tener los servicios de José. Todavía nada concreto, pero ya estamos viendo.

—¿Cuándo le comunicó José Giacone ese interés?



Hubo una comunicación, don José nos dijo del interés y estamos negociando todavía, no hay nada concreto.

—¿Le pondrán alguna traba para que Giacone se libere del club o se tratará de manera cordial por todo lo que ha ganado con ustedes?



La verdad de las cosas, no pondríamos ninguna traba por lo mucho que ha logrado don José con nosotros, más que todo por la cercanía que tiene don José con nosotros. No pondríamos ninguna traba si todo marcha bien, no hay ningún problema para que se fuera.

—¿Saprissa ya se puso en contacto con ustedes o todo ha sido?



Todavía no hemos tenido contacto con Saprissa, don José nos comunicó el interés que había, estamos esperando la comunicación directa con Saprissa para nuestro proceder.

—¿Hay que pagar cláusula por la marcha de Giacone?



Todavía estamos negociando como te digo... estamos en pláticas y si todo se da pensamos que hay que negociar, si hay que pagar una cláusula o no, estamos preparándonos para ese escenario.

—¿Qué concepto tiene usted de José Giacone como técnico?



La verdad de las cosas es que don José teníamos un proyecto bastante serio a mediano y largo plazo, empezamos como desconocidos los dos, pero se fue corriendo el tiempo y se dio confianza y amistad, nos ayudamos a manera profesional y deportivo, nosotros le dimos nuestra confianza. Tenemos respeto, amistad, y mucho cariño. Reitero me siento bastante orgulloso y feliz que se le presente esta oportunidad y me gustaría que él regresara a futuro. Yo le reiteré que las puertas están abiertas, él ya es parte de la familia por todo lo que ha logrado y bastante contento con él.

—¿El día de hoy José Giacone entrenó al equipo?



Hoy el equipo tuvo día libre por el tema del parón de Fecha FIFA, mañana se reintegra a los entrenamientos, pero todo se mantiene con la programación técnica, al menos que pase un cambio de última hora.