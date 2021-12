Presidente de Cartaginés sobre Andy Reyes: "No era una carta importante para nosotros"

El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, habló este miércoles de forma amplia sobre el equipo brumoso y los movimientos de la planilla a las puertas del arranque del Torneo de Clausura 2022.

Vargas dio a conocer que Andy Reyes ya no forma parte del club blanquiazul. Pese a que su hijo y él le solicitaron al técnico Geiner Segura que le diera otra oportunidad.

"Andy Reyes ya no forma parte del equipo. Mi hijo y yo le dimos el beneficio de la duda. No era una carta importante para nosotros en el torneo. No la tomó, tomó otro camino y que Dios lo acompañe, no pasa nada", manifestó el jerarca.

​También dio a entender que uno de los clubes grandes ha manifestado interés por Ryan Bolaños, quien de momento está en pretemporada con el Cartaginés.

“Si no quieren estar en Cartaginés, yo a nadie voy a tener amarrado ni a disgusto”, expresó el jerarca.

Incluso, Vargas criticó el manejo de los gerentes deportivos de los clubes más importantes del país, ya que a falta de pocos días para arrancar los torneos comienzan a distraer a jugadores en plena pretemporada.

El cuadro brumoso buscará contratar a dos jugadores en zona ofensiva, especialmente vendrían del extranjero, ya que las opciones en el mercado local son muy reducidas.

“El centro del ataque, hemos fallado ahí. Pero ahí es donde tenemos que resolver el asunto, porque contamos con jugadores que generan mucho fútbol ofensivo y nosotros el torneo pasado quedamos debiendo ahí”, comentó.

Sobre las contrataciones de futbolistas para el primer equipo, Vargas afirmó que él y su hijo se asesoran y se informan para tomar las decisiones, por lo que no ven necesario contratar a un gerente deportivo.

“En los tres años que tengo en el club, me asesoro, me informo, leo, veo cosas relacionadas con todo esto. Si usted me conociera en el pasado, saben que si algo puedo hacerlo, lo voy a hacer. No soy de contratar gente alrededor mío”, sentenció.

El presidente brumoso describió el 2021 como un año muy negativo, pese a los esfuerzos realizados, no obtuvieron los resultados deseados.