Portero Minor Álvarez será titular en visita de Saprissa a Liberia

El portero Minor Álvarez será el titular del Deportivo Saprissa para el juego ante Liberia, este miércoles a las 8 p. m. por la ida de las semifinales del Torneo de Copa.

Luego de bajas por convocados a Selección Nacional, lesiones y jugadores que no viajaron a Liberia, este es el once de Hernán Medford:

Además, así sale el equipo del técnico José Saturnino Cardozo:

La ida de este emparejamiento será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, mientras que la vuelta se realizará este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.



La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

