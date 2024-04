¿Por qué se molestó Vladimir con el árbitro?

"Al final del partido fui a preguntarle al asistente del árbitro por qué tan poco tiempo de reposición. Sin embargo, la respuesta que me dio no me gustó, porque se metió con mis jugadores y empezó a decirme que le reclamara yo a Jefry Valverde por perder un balón o a Jefferson Brenes por cobrar mal un tiro libre", reveló Quesada.