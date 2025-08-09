¿Por qué a Saprissa le cuesta tener un goleador? Wanchope responde

El Deportivo Saprissa genera acciones de gol y aunque ha ganado sus partidos, la cantidad de opciones claras para anotar superan los tantos concretados en los diferentes partidos.

Teletica.com le consultó a Wanchope por qué al Monstruo le ha costado tanto encontrar un hombre gol en los últimos años.

Sobre el pasado, Chope prefirió no referirse, pero sí contestó referente a su gestión.

“Ahora estoy acá y queremos resolverlo. A mí me toca resolverlo. Ese funcionamiento es bueno, generamos acciones de gol. Falta el otro tema. Hemos hecho los goles. Uno siempre quisiera más, es trabajo nuestro y el trabajo que hagamos, específico para mejorar y que nuestros muchachos estén más efectivos”, comentó Wanchope.

El estratega indicó que “lo importante es que generamos las acciones y que vamos corrigiendo esos pequeños detalles con resultados positivos”.

Eso fue lo que destacó Wanchope mientras busca cómo enrachar a algún futbolista.

En la zona de ataque están el panameño Gustavo Herrera, Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez y la más reciente contratación de Marcos Escoe.

El también panameño Newton Williams fue operado de la rodilla derecha y se perderá todo el torneo.