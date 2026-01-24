¿Por qué a costado tener un 11 estable? Vladimir Quesada responde
Los morados vuelven a escena este domingo a las 6 p. m. ante Cartaginés.
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, respondió consultas de la prensa previo al juego ante Cartaginés, de este domingo a las 6 p. m. en La Cueva.
Vladimir explicó por qué no ha podido tener un once estable en el cuadro morado.
"Eso es difícil porque hay muchas situaciones que atentan contra el tener un once estable. Lesiones, sanciones, en algunos momentos convocatorias a selección. Nosotros quisiéramos tener un once estable desde el mismo inicio del torneo", comentó Vladimir.
Y agregó: "Pero han sucedido situaciones diferentes, como las que mencioné anteriormente, que han atentado contra eso. Bueno, conforme pasen los partidos yo creo que vamos a irlo alcanzando. Los muchachos se van a ir perfilando y vamos a poder de alguna manera repetir con más continuidad un mismo once al inicio de cada uno de los partidos".
Los morados ya disputaron tres partidos en el Clausura y registra un empate 2-2 ante Puntarenas, una derrota 2-0 contra Herediano y un triunfo 0-1 frente a Sporting.
La S es quinta con cuatro puntos, a cuatro de los líderes que son Herediano y Cartaginés, únicos equipos que marchan con paso perfecto.