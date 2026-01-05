¿Por cuánto se marchó Warren Madrigal al Nashville de la MLS?

El Deportivo Saprissa vendió la ficha de Warren Madrigal al Nashville de Estados Unidos, eso ya se sabe, pero hay algunos detalles que no se han conocido del todo.

Según pudo conocer Teletica.com, la transacción por el jugador rondó los $500 mil, es decir, casi ₡250 millones. Además, la S se dejará un 15% de la ficha del futbolista.

Incluso, algunos medios como ESPN y blogs especializados citan que la transacción se dio por el mismo monto.

Warren cerró el año activo con los morados y con buen suceso en las etapas finales, lo que ocasionó que varios clubes le siguieran la pista.

Incluso, una vez se recuperó de su fractura en el peroné sufrida en junio 2025, el futbolista recibió el interés de varios clubes de España, pues había militado en el Valencia Mestalla.

A Warren le quedaban pocos días para que a su vínculo contractual con los morados le restaran seis meses y eso hacía que el futbolista podía no solo escuchar ofertas de cualquier equipo, sino incluso firmar con quien quisiere como agente libre, aunque tendría que terminar el semestre con los tibaseños.

Sin embargo, al club llegó el Nashville no solo con una oferta sino con un proyecto y un plan de conocimiento para él, situación que lo hizo inclinar la balanza en su decisión.

De tal manera, fue como el Saprissa, Warren y sus agentes, de Lin Group Sociedad, de Ricardo Cabañas y Juan Latorre, tomaron la determinación de cerrar el acuerdo con el Nashville de la MLS.